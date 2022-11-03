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МИД Азербайджана подтвердил проведение трехсторонней встречи в Вашингтоне

МИД Азербайджана подтвердил проведение трехсторонней встречи в Вашингтоне В ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Внешняя политика
3 ноября 2022 г. 18:21
МИД Азербайджана подтвердил проведение трехсторонней встречи в Вашингтоне

В ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

По его словам, подход азербайджанской стороны к заявлению о проведении подобных встреч заключается в том, что первое объявление об этом, как правило, должна сделать страна, являющаяся организатором встречи.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте, заявил, что в ближайшие дни в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Vaşinqtonda üçtərəfli görüşün keçiriləcəyini təsdiqləyib

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