МИД Азербайджана подтвердил проведение консультаций по Каспию в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило информацию о проведении консультаций по Конвенции о правовом статусе Каспия осенью в Баку.

Как сообщил глава пресс-службы Хикмет Гаджиев Report, заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря на высоком уровне состоится осенью в Азербайджане.

***10:46

Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют провести консультации осенью этого года в Азербайджане по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам.

"Согласно поручению, которое дано главами государств, и согласно договоренностям, закрепленным в принятых документах, эта встреча должна пройти не позже чем через шесть месяцев. Более того, уже есть договоренность, что осенью этого года группа уже соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно, речь идет о встрече в Азербайджане", - рассказал К.Абдрахманов.

Напомним, что 12 августа лидеры пяти стран - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана - подписали конвенцию по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.