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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 18:57
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как сообщает Report, в публикации на странице министерства в соцсети X говорится:

"Прошло 2 года с момента разрушительного землетрясения в Кахраманмараше в Турции.

С глубокой скорбью вспоминаем жертв этой катастрофы, которая привела к серьезным человеческим потерям и масштабным разрушениям в братской Турции, пусть Аллах будет милостив к ним.

Желаем, чтобы подобные катастрофы, которые глубоко потрясли как братскую Турцию, так и нашу страну и народ, больше не повторялись, и чтобы турецкое государство и народ всегда жили в благополучии и процветании".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Kahramanmaraşdakı zəlzələnin ikinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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