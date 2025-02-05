МИД Азербайджана поделился публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в связи со второй годовщиной землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как сообщает Report, в публикации на странице министерства в соцсети X говорится:

"Прошло 2 года с момента разрушительного землетрясения в Кахраманмараше в Турции.

С глубокой скорбью вспоминаем жертв этой катастрофы, которая привела к серьезным человеческим потерям и масштабным разрушениям в братской Турции, пусть Аллах будет милостив к ним.

Желаем, чтобы подобные катастрофы, которые глубоко потрясли как братскую Турцию, так и нашу страну и народ, больше не повторялись, и чтобы турецкое государство и народ всегда жили в благополучии и процветании".