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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с освобождением Лачына

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с освобождением Лачына Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики сообщило в своем Twitter-аккаунте о том, что прошел год с момента освобождения Лачынского района от оккупации Вооруженных сил Армении.
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 07:34
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с освобождением Лачына

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики сообщило в своем Twitter-аккаунте о том, что прошел год с момента освобождения Лачынского района от оккупации Вооруженных сил Армении.

Как передает Report, в публикации говорится:

"1 декабря 2020 года под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная Азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в Лачынском районе".

Отметим, что 1 декабря Лачынский район был передан Азербайджану. Таким образом, в соответствии с трехсторонним заявлением, завершился процесс возвращения Агдамского, Кяльбаджарского и Лачынского районов мирным путем.

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Версия на азербайджанском языке XİN Laçının işğaldan azad olunmasının 1 ili ilə bağlı paylaşım edib

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