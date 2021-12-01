МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с освобождением Лачына

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики сообщило в своем Twitter-аккаунте о том, что прошел год с момента освобождения Лачынского района от оккупации Вооруженных сил Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики сообщило в своем Twitter-аккаунте о том, что прошел год с момента освобождения Лачынского района от оккупации Вооруженных сил Армении.

Как передает Report, в публикации говорится:

"1 декабря 2020 года под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева отважная Азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в Лачынском районе".

Отметим, что 1 декабря Лачынский район был передан Азербайджану. Таким образом, в соответствии с трехсторонним заявлением, завершился процесс возвращения Агдамского, Кяльбаджарского и Лачынского районов мирным путем.