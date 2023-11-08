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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Победы

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Победы Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поделилось публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2023 г. 09:51
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Победы

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поделилось публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министерства в социальной сети "X".

В публикации говорится: "Сегодня в нашей стране отмечается праздник, ставший символом национальной гордости, торжеством нашей славной Победы в 44-дневной Отечественной войне - 8 Ноября - День Победы. Мы с благодарностью чтим память героев, ценой собственной жизни вписавших славную Победу в нашу историю. С Днем Победы, Азербайджан!".

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также поздравил азербайджанский народ с Днем Победы. В публикации говорится, что уже третий год мы празднуем блестящую Победу, в которой наша славная армия во главе с победоносным Верховным главнокомандующим восстановила историческую справедливость.

"С праздником, Азербайджан, тебе подходит Победа!", - написал министр.

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