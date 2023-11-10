МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти АтатюркаМИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Trend.
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Trend.
Как передает Report, в соцсети Х министерства говорится:
"Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, великого лидера турецкого народа, основателя братской Турецкой Республики, который считал нашу радость своей радостью, а наше горе своим горем. Он всегда живет в наших сердцах".
Bugün qardaş #Türkiyə|nin və dünya tarixinin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biri, müstəqil, güclü ideyası ətrafında bütün ölkəni birləşdirməyə müvəffəq olan Qazi Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür.
Türkiyə var olduqca, Atatürk də hər zaman var olacaqdır. Yaşasın qardaş !