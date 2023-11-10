МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Ататюрка

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Trend.

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Trend.

Как передает Report, в соцсети Х министерства говорится:

"Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память Гази Мустафы Кемаля Ататюрка, великого лидера турецкого народа, основателя братской Турецкой Республики, который считал нашу радость своей радостью, а наше горе своим горем. Он всегда живет в наших сердцах".