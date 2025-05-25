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МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки

МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в своих аккаунтах публикацией в связи с Днем Африки.
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 15:23
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в своих аккаунтах публикацией в связи с Днем Африки.

Как сообщает Report, в ней говорится:

"По случаю Дня Африки сердечно поздравляем народы континента. Азербайджан высоко ценит связи с африканскими странами и вновь подчеркивает свою приверженность укреплению политического диалога, экономического сотрудничества и многостороннего взаимодействия, основанных на взаимном уважении и общих интересах. Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества как на двусторонней основе, так и посредством международных платформ в таких областях, как устойчивое развитие, образование, энергетика и миростроительство".

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