МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с Днем Африки

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в своих аккаунтах публикацией в связи с Днем Африки.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в своих аккаунтах публикацией в связи с Днем Африки.

Как сообщает Report, в ней говорится:

"По случаю Дня Африки сердечно поздравляем народы континента. Азербайджан высоко ценит связи с африканскими странами и вновь подчеркивает свою приверженность укреплению политического диалога, экономического сотрудничества и многостороннего взаимодействия, основанных на взаимном уважении и общих интересах. Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества как на двусторонней основе, так и посредством международных платформ в таких областях, как устойчивое развитие, образование, энергетика и миростроительство".