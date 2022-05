МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю установления дипотношений со Швецией

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений со Швецией.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД в Twitter .

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией. В этой связи мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Королевства Швеция. Ожидаем дальнейшего развития сотрудничества», - отмечается в публикации.