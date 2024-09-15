МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю освобождения Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report , в публикации внешнеполитического ведомства отмечается:

"Сегодня исполняется 106 лет со дня освобождения города Баку от оккупации армянских дашнакско-большевистских сил. В этот день, 15 сентября, который золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за освобождение Баку от оккупации".

Напомним, что ежегодно 15 сентября отмечается годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. В этот день 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.