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МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю освобождения Баку

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю освобождения Баку Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2024 г. 10:16
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю освобождения Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в публикации внешнеполитического ведомства отмечается:

"Сегодня исполняется 106 лет со дня освобождения города Баку от оккупации армянских дашнакско-большевистских сил. В этот день, 15 сентября, который золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства, мы с благодарностью чтим светлую память всех наших братьев и сестер, отдавших свои жизни за освобождение Баку от оккупации".

Напомним, что ежегодно 15 сентября отмечается годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. В этот день 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

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