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МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ)
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 15:03
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "Х".

"В этот день 14 лет назад было подписано Нахчыванское соглашение, заложившее основы Организации тюркских государств. Мы искренне поздравляем братский тюркский мир с Днем сотрудничества тюркских государств", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA shares post on anniversary of Organization of Turkic States
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Türk dünyasını təbrik edib: "Naxçıvan anlaşması TDT-nin əsası oldu"

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