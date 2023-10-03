МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ)

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "Х".

"В этот день 14 лет назад было подписано Нахчыванское соглашение, заложившее основы Организации тюркских государств. Мы искренне поздравляем братский тюркский мир с Днем сотрудничества тюркских государств", - говорится в публикации.