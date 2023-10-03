МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГ
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю годовщины создания ОТГМинистерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ)
Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины создания Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "Х".
"В этот день 14 лет назад было подписано Нахчыванское соглашение, заложившее основы Организации тюркских государств. Мы искренне поздравляем братский тюркский мир с Днем сотрудничества тюркских государств", - говорится в публикации.
On this day 14 years ago, #Nakhchivan Agreement was signed becoming the basis of what later emerged as the Organization of Turkic States.