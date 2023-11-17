МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

В публикации говорится, что 17 ноября - один из важнейших дней в истории национального самосознания, ознаменованный началом Национально-освободительного движения.

"Искренне поздравляем наших соотечественников с 17 ноября - Днем национального возрождения и желаем азербайджанскому народу постоянного развития и процветания. Да здравствует независимый Азербайджан!", - отмечает МИД.