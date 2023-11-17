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МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 13:58
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 17 ноября - Дня национального возрождения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

В публикации говорится, что 17 ноября - один из важнейших дней в истории национального самосознания, ознаменованный началом Национально-освободительного движения.

"Искренне поздравляем наших соотечественников с 17 ноября - Днем национального возрождения и желаем азербайджанскому народу постоянного развития и процветания. Да здравствует независимый Азербайджан!", - отмечает МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA shares post on occasion of National Revival Day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Milli Dirçəliş Günü münasibətilə paylaşım edib

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