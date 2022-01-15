МИД Азербайджана: Поддерживаем начало турецко-армянских переговоров

Приветствуем и поддерживаем инициированное Турцией начало турецко-армянских переговоров.

Приветствуем и поддерживаем инициированное Турцией начало турецко-армянских переговоров.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, нет альтернативы совместным заявлениям, принятым как итог Второй Карабахской войны, и соглашениям, отраженным в этих заявлениях. "Сегодня регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, служащий этим целям, - нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, усиление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникаций и формирование атмосферы сотрудничества между государствами. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем инициированное Турцией начало турецко-армянских контактов. Мы верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений", -сказал он.

Замминистра отметил, что для установления мира, стабильности в регионе этот процесс должны поддерживать все региональные страны: "В первую очередь, это отвечает интересам армянского народа, а уже потом других стран и народов региона. Поэтому эти процессы следует продолжать и, естественно, мы их поддерживаем. Для усиления доверия между странами должны открыться коммуникации, связи следует восстановить, нормализовать. Настроения, направленные на вражду, следует похоронить, удалить из повседневной жизни, отказаться от них. Если Армения желает выйти из сегодняшнего тяжелого социального, экономического, политического кризиса, конечно же, она должна измениться, демонстрировать благие намерения, идти на нормализацию отношений с соседями, завоевать их доверие. Для восстановления доверия страны должны признавать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга".

По словам Халафова, процесс нормализации между Турцией и Арменией и начало целенаправленного диалога может в целом усилить оздоровление отношений, и ускорить нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.