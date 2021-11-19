МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции

В МИД Азербайджана поблагодарили страны ООН за поддержку резолюции об обеспечении всестороннего доступа всех стран к вакцинам от COVID-19, ранее внесенную по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках председательства в Движении Неприсоеди

В МИД Азербайджана поблагодарили страны ООН за поддержку резолюции об обеспечении всестороннего доступа всех стран к вакцинам от COVID-19, ранее внесенную по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках председательства в Движении Неприсоединения.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала на странице в Twitter.

"Мы благодарим все государства-члены ООН, поддерживающие резолюцию "Обеспечение справедливого, доступного, своевременного и всеобщего доступа для всех стран к вакцинам в ответ на COVID19", внесенную по инициативе президента Азербайджана от имени ДН и принятую Генеральной Ассамблеей",- говорится в публикации.