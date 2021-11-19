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МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции

МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции В МИД Азербайджана поблагодарили страны ООН за поддержку резолюции об обеспечении всестороннего доступа всех стран к вакцинам от COVID-19, ранее внесенную по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках председательства в Движении Неприсоеди
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 11:51
МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции

В МИД Азербайджана поблагодарили страны ООН за поддержку резолюции об обеспечении всестороннего доступа всех стран к вакцинам от COVID-19, ранее внесенную по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках председательства в Движении Неприсоединения.

Как передает Report, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала на странице в Twitter.

"Мы благодарим все государства-члены ООН, поддерживающие резолюцию "Обеспечение справедливого, доступного, своевременного и всеобщего доступа для всех стран к вакцинам в ответ на COVID19", внесенную по инициативе президента Азербайджана от имени ДН и принятую Генеральной Ассамблеей",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Official Baku thanks UN countries for supporting resolution
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN vaksinlə bağlı qətnaməyə dəstəyə görə BMT ölkələrinə təşəkkür edib

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