МИД Азербайджана ожидает расследования нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим утром 27 июня в городе Екатеринбург Российской Федерации.
Как сообщает Report, в заявлении МИД говорится о гибели и ранении азербайджанцев в результате рейдов, проведенных Федеральной службой безопасности РФ по адресам, где проживают азербайджанцы. Кроме того, были задержаны 9 человек.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим. Ожидаем от российской стороны проведения незамедлительного расследования дела и привлечения в кратчайшие сроки виновных этого недопустимого акта насилия к ответственности", - говорится в заявлении.