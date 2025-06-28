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МИД Азербайджана ожидает расследования нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге

МИД Азербайджана ожидает расследования нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с рейдами ФСБ РФ, проведенными утром 27 июня в городе Екатеринбурге.
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 10:47
МИД Азербайджана ожидает расследования нападения на азербайджанцев в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим утром 27 июня в городе Екатеринбург Российской Федерации.

Как сообщает Report, в заявлении МИД говорится о гибели и ранении азербайджанцев в результате рейдов, проведенных Федеральной службой безопасности РФ по адресам, где проживают азербайджанцы. Кроме того, были задержаны 9 человек.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим. Ожидаем от российской стороны проведения незамедлительного расследования дела и привлечения в кратчайшие сроки виновных этого недопустимого акта насилия к ответственности", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Foreign Ministry of Azerbaijan issues statement regarding attacks against Azerbaijanis in Yekaterinburg, Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Rusiyada azərbaycanlılara hücumlarla bağlı bəyanat yayıb

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