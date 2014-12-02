МИД Азербайджана ответило Госдепартаменту США

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление спикера Госдепартамента США Джен Псаки об Азербайджане, сделанное 1 декабря 2014 года.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев отметил, что мысли, высказанные Д.Псаки о правах человека в Азербайджане, не отражают объективной реальности и являются составной частью попыток целенаправленно политизировать права человека и превратить их в орудие давления.

"Согласно Конституции Азербайджанской Республики, законам и международным документам, которых мы придерживаемся, в стране обеспечено верховенство законов, защищены фундаментальные права и свободы.

Азербайджанская Республика последовательно продолжает демократическое развитие и не нуждается в "рекомендациях" и вмешательствах извне. Расовая дискриминация в США приняла системный характер, что привело к углублению противостояния в обществе. В США существуют серьезные недочеты в судебно-правовой системе, наблюдается рост насилия и использование полицией и правоохранительными органами непропорциональной силы. Серьезные проблемы существуют и в других областях. Это в очередной раз доказывают причины охвативших Фергюсон и другие американские города массовых акций протеста и наблюдающееся насилие.

Мы считаем, что прежде чем выдвигать подобные заявления против Азербайджана, спикер Госдепартамента должна назвать причины нарастающего беспокойства мировой общественности относительно положения в области прав человека в США. Соединенные Штаты же, в свою очередь, должны отказаться от своих неуместных выступлений в качестве "покровителей" прав человека на международном уровне и в соответствии с международными обязательствами уделить серьезное внимание вопросам прав человека в пределах страны", - отметил Х.Гаджиев.