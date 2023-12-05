МИД Азербайджана ответил Жозепу Боррелю

Искажающие реальность очередные высказывания официального лица Евросоюза неприемлемы.

Искажающие реальность очередные высказывания официального лица Евросоюза неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на мнение, высказанное Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

"Безразличное отношение вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля к вопросу незаконного присутствия вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, который являлся основным источником угроз для Азербайджана и обусловил проведение антитеррористических мероприятий, является примером предвзятого отношения к нашей стране.

Учитывая, что страна, которую он долгое время представлял, была жертвой сепаратизма, подобные заявления Жозепа Борреля в поддержку сепаратистских тенденций вызывают удивление", - говорится в заявлении МИД.