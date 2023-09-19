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МИД Азербайджана категорически не принимает искаженные заявления главы европейской дипломатии

МИД Азербайджана категорически не принимает искаженные заявления главы европейской дипломатии МИД Азербайджана отвергает заявление, сделанное Европейским Союзом, в котором намеренно искажены причины недавней военной эскалации, а также действия Азербайджана по прекращению незаконной военной деятельности, осуществляемой вооруженными силами Армении к
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 18:53
МИД Азербайджана категорически не принимает искаженные заявления главы европейской дипломатии

МИД Азербайджана отвергает заявление, сделанное Европейским Союзом, в котором намеренно искажены причины недавней военной эскалации, а также действия Азербайджана по прекращению незаконной военной деятельности, осуществляемой вооруженными силами Армении как против гражданского населения, так и военнослужащих Азербайджана на его суверенных территориях.

Как сообщает Report, об этом сказали во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, комментируя заявление Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля касательно локального антитеррористического мероприятия, осуществляемого ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

Антитеррористические мероприятия, проводимые в настоящее время Азербайджаном на фоне ряда широкомасштабных военных провокаций и терактов со стороны незаконных вооруженных формирований Армении, когда за один день в результате подрыва на минах, заложенных армянскими диверсантами, погибли двое мирных жителей и четверо военнослужащих. Кроме того, в результате минометных обстрелов двое военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения, говорится в заявлении.

Как указывает МИД, антитеррористические меры Азербайджана были начаты с целью предотвращения возможных крупномасштабных провокаций со стороны вооруженных сил Армении, которые вопреки Трехстороннему заявлению до сих пор не были выведены с суверенной территории страны.

"Любое военное присутствие на суверенных территориях Азербайджана идет вразрез с международным правом и представляет собой серьезную угрозу региональному миру и безопасности. Сегодняшние действия Азербайджана направлены на расформирование этих незаконных вооруженных сил и роспуск марионеточного режима в Карабахе", говорится в тексте.

Азербайджан не нападает на мирных жителей армянского происхождения, любые претензии в этом отношении безосновательны и неприемлемы, заявили в МИД.

Азербайджанское государство полностью привержено защите всех своих жителей, в том числе лиц армянской национальности, и восстановлению конституционного строя на всей территории страны.

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