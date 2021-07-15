МИД Азербайджана ответил вице-премьеру Армении

"Мы сторонники не деструктивности, а конструктивности".

"Мы сторонники не деструктивности, а конструктивности".

Как передает Report, об этом начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление заместителя премьер-министра Армении Тиграна Авиняна о том, что "мирного договора не будет до решения вопроса статуса Карабаха".

"Очевидно, Т.Авинян забыл, что выборы остались позади, настало время заниматься не популизмом, а реальными делами. В целом, заявления официальных лиц Армении, не сочетающиеся с новой реальностью в регионе и пытающиеся обусловить мир с какими-то необоснованными вопросами, в первую очередь, направлены против этой же страны. Лучшим способом достижения мира, безопасности и прогресса в регионе является нормализация отношений, а в основе ее лежат уважение к принципам международного права и соблюдение их. Эту позицию Азербайджан демонстрирует неизменно. С устранением фактора оккупации наших территорий мы объявили о готовности в нормализации отношений с Арменией, поддержали новые инициативы сотрудничества. Потому что мы сторонники не деструктивности, а конструктивности".

Л.Абдуллаева отметила: "Что касается отсылок к надуманному вопросу "статуса" Карабаха, то в этом плане позиция Азербайджана объявлялась неоднократно и на самом высоком уровне. В своем выступлении 14 июля глава нашего государства еще подчеркнул: "На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все относящиеся к Карабаху районы объединены". В то же время мы наблюдаем аналогичные высказывания некоторых иностранных представителей. К сожалению, озвучиваемые этими лицами пустые обещания и грезы не сулят ничего хорошего Армении. Армения должна осознать это, извлечь уроки из прошлого и истории".