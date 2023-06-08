МИД Азербайджана ответил секретарю СБ Армении

"Нет никаких оснований для утверждений, высказанных секретарем Совета безопасности (СБ) Армении Арменом Григоряном 8 июня во время выступления на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, о том, что Азербайджан якобы обос

"Нет никаких оснований для утверждений, высказанных секретарем Совета безопасности (СБ) Армении Арменом Григоряном 8 июня во время выступления на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, о том, что Азербайджан якобы обостряет ситуацию на границе с Арменией и на Лачынской дороге, проводит политику применения силы, намеревается провести этнические чистки против проживающих в Карабахском регионе армян. Это очередная манипуляция армянской стороной".

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана на обвинения, высказанные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном во время заседания ОДКБ в Минске.

Было отмечено, что тот факт, что армянская сторона вместо выполнения взятых на себя обязательств до сих пор не прекратила попытки вмешательства во внутренние вопросы Азербайджана, такие как реинтеграция армянских жителей, а также уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, свидетельствует о том, что эта страна не заинтересована в мире и стабильности в регионе:

"В качестве примера, мы напоминаем секретарю Совета безопасности Армении, что Армения, вопреки своим обязательствам в рамках трехстороннего заявления, еще не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, и присутствие этих сил на территории Азербайджана является не только нарушением всех норм и принципов международного права, но и источником серьезной угрозы. Тот факт, что через пограничный пункт пропуска Лачын в Азербайджане в течение дня свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении помешать процессу реинтеграции потерпели неудачу".

"Мы призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международную общественность", - говорится в сообщении МИД.