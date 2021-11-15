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МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении

МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении "Азербайджанские военнослужащие исполняют служебный долг на суверенных территориях нашей страны".
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 17:11
МИД Азербайджана ответил премьер-министру Армении
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"Азербайджанские военнослужащие исполняют служебный долг на суверенных территориях нашей страны".

Как передает Report, об этом начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева сказала, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им во время заседания Совета безопасности Армении.

"В первую очередь хотели бы отметить, что в ответ на провокации, осуществляемые Арменией в последнее время, азербайджанская сторона принимает соответствующие меры. Так, азербайджанская сторона приняла ответные меры, когда около 60 представителей личного состава вооруженных сил Армении 9 ноября сосредоточились в направлении позиций Азербайджанской армии (на дороге в направлении Гарагёля), 13 ноября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а 14 ноября вооруженные силы Армении скопились на госгранице двух государств в направлении Лачынского района для подготовки новой провокации. Мы подчеркиваем, что азербайджанские военнослужащие исполняют служебный долг на суверенных территориях нашей страны. Также напоминаем, что ответственность за существующую напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении", - отметила она.

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Версия на английском языке Official Baku responds to Armenian PM Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistan Baş nazirinə cavab verib

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