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МИД Азербайджана ответил председателю Комитета министров Совета Европы

МИД Азербайджана ответил председателю Комитета министров Совета Европы Заявление министра иностранных дел Исландии, председателя Комитета министров Совета Европы Тордиса Кольбруна Рейкфьорда Гильфадоттира (Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir), сделанное 19 января о ситуации, сложившейся вокруг Лачынского коридора, не соотв
Внешняя политика
19 января 2023 г. 17:51
МИД Азербайджана ответил председателю Комитета министров Совета Европы

Заявление министра иностранных дел Исландии, председателя Комитета министров Совета Европы Тордиса Кольбруна Рейкфьорда Гильфадоттира (Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir), сделанное 19 января о ситуации, сложившейся вокруг Лачынского коридора, не соответствует действительности и вызывает только сожаление.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению председателя Комитета министров Совета Европы в связи с ситуацией вокруг Лачынского коридора.

"Возникает вопрос, почему до сегодняшнего дня председатель Комитета министров Совета Европы не выразил отношение к тяжелому гуманитарному положению сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов, военным преступлениям Армении, открыто нарушающей международное гуманитарное право, продолжающейся минной угрозе вследствие установки на азербайджанской территории мин армянского производства 2021 года, попадающих на наши территории из-за злоупотребления Лачынским коридором, в результате чего 282 азербайджанца стали жертвами мин после Отечественной войны, и другой незаконной деятельности. Это в очередной раз свидетельствует о наличии двойных стандартов и избирательного подхода.

Призываем председателя Комитета министров Совета Европы быть беспристрастным, воздерживаться от действий и заявлений, которые могут подорвать мир и спокойствие в регионе", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to President of Council of Europe's Committee of Ministers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrinə cavab verib: "Laçın yolu açıqdır"

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