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МИД Азербайджана ответил послу США в Армении

МИД Азербайджана ответил послу США в Армении Лачынская дорога всегда была открыта для обычного передвижения.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 16:51
МИД Азербайджана ответил послу США в Армении

Лачынская дорога всегда оставалась открытой для передвижения.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Азербайджан принимает все возможные меры для обеспечения беспрепятственного движения на дороге.

”Создание пограничного контрольно-пропускного пункта необходимо для обеспечения прозрачности и безопасности", - добавил он.

Отметим, что посол США в Армении Кристина Квиен заявила, что Лачынская дорога закрыта для движения, и потребовала ее "незамедлительного открытия".

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA responds to US Ambassador to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ABŞ-ın Ermənistandakı səfirinə cavab verib

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