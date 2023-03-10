МИД Азербайджана ответил послу США в Армении

Лачынская дорога всегда была открыта для обычного передвижения.

Лачынская дорога всегда оставалась открытой для передвижения.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Азербайджан принимает все возможные меры для обеспечения беспрепятственного движения на дороге.

”Создание пограничного контрольно-пропускного пункта необходимо для обеспечения прозрачности и безопасности", - добавил он.

Отметим, что посол США в Армении Кристина Квиен заявила, что Лачынская дорога закрыта для движения, и потребовала ее "незамедлительного открытия".