МИД Азербайджана ответил послу США в Армении

Лачынская дорога всегда оставалась открытой для передвижения.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Твиттер написал представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что Азербайджан принимает все возможные меры для обеспечения беспрепятственного движения на дороге.
”Создание пограничного контрольно-пропускного пункта необходимо для обеспечения прозрачности и безопасности", - добавил он.
Отметим, что посол США в Армении Кристина Квиен заявила, что Лачынская дорога закрыта для движения, и потребовала ее "незамедлительного открытия".