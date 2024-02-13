МИД Азербайджана ответил послу России

После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость орагнизации регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента и его различных потребностей.

После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость организации регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента и его различных потребностей.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя интервью посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова газете "Известия".

"В то же время, принимая во внимание масштабное минирование территорий, где дислоцированы миротворцы, со стороны Вооруженных сил Армении в течение последних 3 лет, и проблему неразорвавшихся боеприпасов, возникает необходимость проведения консультаций по реализации совместных усилий для устранения этих угроз", - отметил представитель МИД.

Он напомнил, что, согласно заявлению президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России от 10 ноября, срок пребывания российского миротворческого контингента в Азербайджане заканчивается в 2025 году.

Отметим, что посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил в интервью газете "Известия", что Россия и Азербайджан согласовывают даты очередного раунда переговоров относительно российских миротворцев, временно пребывающих в Карабахском экономическом регионе.