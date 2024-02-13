О нас

МИД Азербайджана ответил послу России

МИД Азербайджана ответил послу России После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость орагнизации регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента и его различных потребностей.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 15:57
МИД Азербайджана ответил послу России

После антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в регионе в прошлом году, возникла необходимость организации регулярных встреч и обсуждений относительно повседневной деятельности миротворческого контингента и его различных потребностей.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя интервью посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова газете "Известия".

"В то же время, принимая во внимание масштабное минирование территорий, где дислоцированы миротворцы, со стороны Вооруженных сил Армении в течение последних 3 лет, и проблему неразорвавшихся боеприпасов, возникает необходимость проведения консультаций по реализации совместных усилий для устранения этих угроз", - отметил представитель МИД.

Он напомнил, что, согласно заявлению президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России от 10 ноября, срок пребывания российского миротворческого контингента в Азербайджане заканчивается в 2025 году.

Отметим, что посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил в интервью газете "Известия", что Россия и Азербайджан согласовывают даты очередного раунда переговоров относительно российских миротворцев, временно пребывающих в Карабахском экономическом регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Russian ambassador
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Rusiya səfirinə cavab verib

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
8 февраля 2024 г. 03:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi