МИД Азербайджана ответил Пашиняну

В МИД Азербайджана осудили очередные необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана, которые он озвучил на заседании правительства 15 февраля.

В МИД Азербайджана осудили очередные необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана, которые он озвучил на заседании правительства 15 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на комментарий МИД, данные заявления армянского премьера направлены на создание напряженности в регионе.

В ведомстве заявили, что глава правительства Армении назвал "агрессией" предпринятые Азербайджаном ответные меры на армянскую провокацию, в результате которой был ранен азербайджанский военнослужащий.

"Подобные заявления являются искажением фактов. Всем хорошо известно, что провокации армянской стороны 12 февраля нарушили стабильность, царившую в регионе почти 5 месяцев, и ответственность за это лежит на армянской стороне" - говорится в заявлении.

В ведомстве призвали Ереван внести ясность в вопрос, почему до сих пор не выполнены обещания Министерства обороны Армении провести расследование по факту ранения азербайджанского военнослужащего: "Также нужно прояснить, на каком основании наемники из различных военных формирований, находящиеся на пограничных постах Армении, подчиняются Министерству обороны этой страны".

Комментируя слова Пашиняна об анклавах и эксклавах, в МИД напомнили, что Армения имеет обязательства касательно возвращения восьми азербайджанских сел.

"Пашинян в очередной выступил с заявлениями о том, что Азербайджан якобы оккупировал 31 армянское село, что является составной частью политических манипуляций. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях отмечал, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана",- говорится в заявлении.

"Хотелось бы также получить комментарий о том, почему Армения, которая сегодня говорит о необходимости признания территориальной целостности и проведения делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, в течение почти 35 лет не соблюдала эти соглашения и не признавала эти карты, отказывалась признать границы, указанные на советских картах, и оккупировала территории Азербайджана", - подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили армянскому премьеру, который заявляет о якобы поддержке территориальной целостности всех соседей Армении, о том, что в Конституции его страны, действующих законодательных актах, официальных письмах, официальных заявлениях, в направляемых международным организациям и судам документах содержатся претензии к территориальной целостности Азербайджана.

"Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, она должна отказаться от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - добавили в ведомстве.