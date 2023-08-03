МИД Азербайджана ответил Пашиняну

"Очередные опытки премьер-министра Н.Пашиняна в своем выступлении 3 августа на заседании правительства направить международное сообщество в неверном направлении в вопросах функционирования пограничного пункта пропуска Лачин, а также территориальной

Очередная попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 3 августа ввести в заблуждение международное сообщество по вопросам функционирования погранично-пропускного пункта Лачын, а также делимитации границы между двумя странами и территориальной целостности, - показатель намерений армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы идти по пути процесса нормализации отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям премьер-министра Армении Н.Пашиняна на заседании правительства.

Отмечается, то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян называет инцидент с обстрелом армянской стороной наших пограничников, которые находились на суверенной территории Азербайджана на мосту Хакари, провокацией со стороны Азербайджана, демонстрирует, что Ереван пытается найти оправдание своим провокациям.