МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на форуме "Ереванский диалог".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на форуме "Ереванский диалог".

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД отметил, что утверждения премьер-министра Армении по вопросам "мирного соглашения" и трехстороннего заявления от 10 ноября искажают реальность.

Было отмечено, что призывы официальных лиц Армении подписать проект "мирного соглашения" с удалением несогласованных положений, а также попытки перенести решение существующих проблем в двусторонних отношениях на следующий этап неприемлемы.

"Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную дискредитирующую риторику в адрес нашей страны с использованием различных платформ, прекратить делать заявления, наносящие вред перспективам мира", - говорится в заявлении МИД.