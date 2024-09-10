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МИД Азербайджана ответил Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Пашиняну Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на форуме "Ереванский диалог".
Внешняя политика
10 сентября 2024 г. 19:45
МИД Азербайджана ответил Пашиняну

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления на форуме "Ереванский диалог".

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД отметил, что утверждения премьер-министра Армении по вопросам "мирного соглашения" и трехстороннего заявления от 10 ноября искажают реальность.

Было отмечено, что призывы официальных лиц Армении подписать проект "мирного соглашения" с удалением несогласованных положений, а также попытки перенести решение существующих проблем в двусторонних отношениях на следующий этап неприемлемы.

"Мы призываем армянскую сторону, которая продолжает агрессивную дискредитирующую риторику в адрес нашей страны с использованием различных платформ, прекратить делать заявления, наносящие вред перспективам мира", - говорится в заявлении МИД.

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