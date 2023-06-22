МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в "этнической чистке" - лицемерие

Мы решительно отвергаем абсурдные заявления, озвученные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 22 июня, о якобы применении Азербайджаном вопреки решению Международного суда "незаконной блокады" на Лачынской дороге.

Министерство иностранных дел Азербайджана категорически отвергает заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе выступления на заседании правительства 22 июня о якобы имеющей место "незаконной блокаде" Лачынской дороги.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Мы решительно отвергаем бессмысленные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные на заседании правительства 22 июня, о том, что Азербайджан "вопреки решению Международного суда незаконно блокирует" Лачынскую дорогу", - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана в очередной раз напомнил, что для жителей Карабаха армянского происхождения созданы все надлежащие условия для безопасного проезда в обе стороны через контрольно-пропускной пункт в Лачыне.

Отмечается, что сотни жителей Армении безопасно пересекали пограничный переход, а причиной, ставшей препятствием для нормального функционирования ППК стала провокация 15 июня армянских вооруженных сил.

"Очевидно, что армянская сторона прибегает к подобным провокациям после 2020 года по той причине, что она лишилась возможности осуществления незаконной деятельности посредством этой дороги, а также из-за обеспокоенности доброжелательным отношением азербайджанской стороны к армянским жителям Карабаха при передвижении через ППК. Нет никаких оснований для заявлений Армении о наличии в регионе "гуманитарного кризиса". Выдвинутые Арменией обвинения Азербайджана в осуществлении "этнической чистки" в отношении жителей Карабаха армянского происхождения являются образцом лицемерия, поскольку Армения сама на протяжении долгих лет проводила политику этнической чистки в отношении почти одного миллиона азербайджанцев, совершала массовые убийства и сейчас не позволяет им вернуться на свои земли, совершая военные провокации", - говорится в заявлении.

Касательно призывов к применению "международного механизма" в диалоге с жителями армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана и решения таким образом вопроса об обеспечении их "прав и безопасности", МИД подчеркнул, что это является внутренним делом страны.

В заявлении отмечается, что официальный Баку полон решимости осуществить все необходимые меры для реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, а адресованное им приглашение для обсуждения этих и других вопросов, остается в силе.