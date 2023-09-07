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МИД Азербайджана ответил Пашиняну: Армения должна прекратить военные и политические провокации

МИД Азербайджана ответил Пашиняну: Армения должна прекратить военные и политические провокации Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им во время заседания правительства 7 сентября, в обострении Азербайджаном военно-политической обстановки в регионе и якобы сосредоточении сил на территории Азербайджана является составной час
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 13:55
МИД Азербайджана ответил Пашиняну: Армения должна прекратить военные и политические провокации

Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные им во время заседания правительства 7 сентября, в обострении Азербайджаном военно-политической обстановки в регионе является составной частью очередной фальшивой политической манипуляции со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к выступлению Н.Пашиняна на заседании правительства.

Отмечено, что реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, посягательства армянской стороны, включая премьер-министра, на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, еще не выведены с азербайджанских территорий.

"Для установления мира и безопасности в регионе армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить создавать препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору", - заявили в МИД Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA responds to Nikol Pashinyan's allegations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Paşinyana cavab verib: "Ermənistan hərbi və siyasi təxribatlara son qoymalıdır"

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