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МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность

МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна к решению Международного суда ООН от 23 февраля 2023 года обратно пропорциональны самому решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдать желаемое за действительность.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 11:01
МИД Азербайджана: Пашинян выдает желаемое за действительность

Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна к решению Международного суда ООН от 23 февраля 2023 года обратно пропорциональны самому решению суда и являются очередной попыткой армянской стороны выдавать желаемое за действительность.

Как передает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что комментарий премьер-министра Пашиняна о регистрации иска в связи с "блокадой" Лачынской дороги никоим образом не связано с текстом, обосновывающем решение суда в связи с временными мерами, и в самом решении не упоминается о перекрытии дороги.

Вызывает сожаление, что премьер-министр искажает обоснование решения, не сумев смириться с отклонением судом двух основных исков Армении в связи с тем, что акция протеста группы эко-активистов на дороге Ханкенди-Лачын якобы "организована правительством Азербайджана" и "Азербайджан препятствует подаче природного газа и оказанию других коммунальных услуг (электроснабжение, интернет и пр.)".

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry: Pashinyan engaged in wishful thinking
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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