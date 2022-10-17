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МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну "Армения должна положить конец надуманным предлогам с целью уклониться от обязательств по соединению автомобильных/железных дорог через Зангезурский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в ноября 2020 года".
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 14:14
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

"Армения должна положить конец надуманным предлогам с целью уклониться от обязательств по соединению автомобильных/железных дорог через Зангезурский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в ноября 2020 года".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

В министерстве отметили, что игнорировать 20-месячные обсуждения и предлагать три нереальных варианта – не очень хорошая политика.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил открыть три пропускных пункта на условной границе для обеспечения связи между Нахчываном и другими территориями Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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