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МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну Очередное высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о “напряженной гуманитарной ситуации” в регионе во время выступления на заседании правительства 11 августа, не вписывается ни в какие рамки.
Внешняя политика
11 августа 2023 г. 19:02
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

Очередное высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о “напряженной гуманитарной ситуации” в регионе во время выступления на заседании правительства 11 августа, не вписывается ни в какие рамки.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе выступления армянский премьер расценил непринятие грузов, отправленных Арменией в направлении Лачына под видом "гуманитарного груза", как "этническую чистку" против жителей армянской национальности.

В заявлении МИД отмечается, что руководитель страны, которая в результате оккупации около 20 процентов территории Азербайджана совершила массовые убийства азербайджанцев, не имеет морального права обвинять Азербайджан в этнической чистке.

"Если, как утверждается, армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, то для этого может быть использована дорога Агдам-Ханкенди, предложенная Азербайджаном и поддерживаемая международными партнерами. Армянская сторона, вместо того чтобы необоснованно распространять заявления о "гуманитарном кризисе" и совершать провокации против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, должна стремиться к миру и стабильности в регионе", - подчеркивается в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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