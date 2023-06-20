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МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну "Выступая 20 июня в парламенте Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян, помимо искажения сути ряда переговоров, проведенных в ходе 44-дневной войны и в целом в период оккупации, еще раз показал, что Армения, несмотря на призывы, отказалась освободи
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 17:59
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

"Выступая 20 июня в парламенте Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян, помимо искажения сути ряда переговоров, проведенных в ходе 44-дневной войны и в целом в период оккупации, еще раз показал, что Армения, несмотря на призывы, отказалась освободить азербайджанские территории от оккупации путем переговоров", - сказал он.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД АР на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном во время его выступления в парламенте 20 июня.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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