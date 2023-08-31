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МИД Азербайджана ответил Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Пашиняну 31 августа в ходе выступления на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обвинил Азербайджан в совершении "геноцида", и подобное необоснованное удешевление этого термина является проявлением безответственной манипуляц
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 14:57
МИД Азербайджана ответил Пашиняну

31 августа в ходе выступления на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обвинил Азербайджан в совершении "геноцида", и подобное необоснованное удешевление этого термина является проявлением безответственной манипуляционной деятельности Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Во внешнеполитическом ведомстве Н.Пашиняну напомнили, что в настоящее время грузовики, направленные Азербайджанским обществом Красного Полумесяца по дороге Агдам-Ханкенди, в настоящее время ждут въезда в Ханкенди: "Если бы армянская сторона действительно нуждалась в доставляемых товарах, она не требовала бы от миротворческого контингента перекрытия дороги, препятствуя доставке продовольствия. Подход армянских жителей в очередной раз показал, что утверждения Армении и некоторых армянских жителей относительно "гуманитарной ситуации" не что иное, как политические манипуляции".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Pashinyan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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