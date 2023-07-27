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МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну Отправка армянской стороной автоколонны под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана без согласования с нашей страной, является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Недопустимо поощ
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 19:52
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

Отправка армянской стороной автоколонны под видом "гуманитарного груза" на суверенные территории Азербайджана без согласования с нашей страной, является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Недопустимо поощрение этой провокации на уровне государства и премьер-министра Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно попытки направить грузы на азербайджанские территории.

"Эта провокация в очередной раз демонстрирует, что утверждения Армении о "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" ничто иное как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность необоснованными политическими манипуляциями.

Вместо того чтобы обвинять Азербайджан в попытках т.н. "геноцида", армянская сторона должна извиниться за принудительную депортацию азербайджанцев с территории Армении, факты массовых убийств при изгнании людей из их домов, преступления против человечности, включая геноцид, в результате агрессии и оккупации территорий Азербайджана, политику этнической чистки и другие совершенные деяния.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздерживаться от подобных провокационных шагов, поддерживать использование предложенной азербайджанской стороной дороги "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных дорог для удовлетворения нужд армянских жителей. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции граждан армянского происхождения", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyana cavab verib

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