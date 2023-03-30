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МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну Очередные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна манипулировать ситуацией в регионе неприемлемы. Ни для кого не секрет, что Армения под прикрытием демократии продолжает агрессивную политику.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:22
МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

Очередные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна манипулировать ситуацией в регионе неприемлемы. Ни для кого не секрет, что Армения под прикрытием демократии продолжает агрессивную политику.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде сказал, отвечая на вопрос СМИ о высказываниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания правительства.

У премьер-министра Армении нет оснований в очередной раз неверно истолковывать временное решение Международного суда ООН в отношении Лачынской дороги и выдвигать обвинения о том, что Азербайджан якобы закрыл Лачынскую дорогу.

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Версия на азербайджанском языке XİN Nikol Paşinyana cavab verib: "Laçın yolu Azərbaycanın suveren ərazisidir"

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