МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

Заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 октября 2023 года в ходе сессии Европарламента, в очередной раз продемонстрировало, что эта страна продолжает агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана и подрывает перспективы

Заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном 17 октября 2023 года в ходе сессии Европарламента, в очередной раз продемонстрировало, что эта страна продолжает агрессивную риторику и обвинения против Азербайджана и подрывает перспективы мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время выступления в Европарламенте.

В заявлении МИД отмечается, что слышать подобные заявления от Армении, которая позиционирует себя как миролюбивая, демократическая, уважающая международное право страна, оскорбительно.

"Армения, которая на протяжении почти 30 лет нарушала основные права почти миллиона азербайджанцев, совершала геноцид и массовые убийства против азербайджанцев, обвиняет Азербайджан в "этнической чистке" армян, добровольно вернувшихся в Армению. Это явно противоречит докладам и заявлениям посетивших регион представителей специализированных учреждений ООН. Это также показывает, насколько противоречивы заявления премьер-министра Армении, который в своем обращении к армянской общественности 21 сентября заявил, что армянские жители Карабаха не сталкиваются с угрозами. Неудивительно слышать такие противоречивые заявления от премьер-министра страны, которая известна откровенной фальсификацией истории и фактов", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.