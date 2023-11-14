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МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС

МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС В МИД Азербайджана назвали неадекватными и неприемлемыми заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес азербайджанской стороны, озвученные 13 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета по международным отношениям в Брюсселе.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 11:56
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС

В МИД Азербайджана назвали неадекватными и неприемлемыми заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес азербайджанской стороны, озвученные 13 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета по международным отношениям в Брюсселе.

Как сообщает Report со ссылкой на комментарий ведомства, своими заявлениями Боррель умышленно искажает реалии региона.

В МИД напомнили, что Европейский союз на протяжении около 30 лет проявлял безразличие в вопросе военной агрессии Армении против суверенных территорий Азербайджана, и воздерживался от осуждающих заявлений в адрес Армении, которая проводила политику этнических чисток и совершала преступления против человечности в отношении азербайджанцев, а также вынудила свыше миллиона азербайджанцев покинуть родные дома.

"Учитывая это, открытая поддержка Армении и заявления с угрозами в адрес Азербайджана со стороны представителя ЕС являются ярким примером предвзятости и политики двойных стандартов данной структуры. Вместе с тем, обвинения представителя ЕС, который по сей день не предпринял никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют собой угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - говорится в заявлении.

В министерстве в очередной раз напомнили, что 44-дневная Отечественная война 2020 года и 24-часовые антитеррористические мероприятия в сентябре текущего года проведены на суверенных территориях Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан, в соответствии с нормами и принципами международного права, восстановил свой суверенитет легитимными методами.

"На фоне того, что страны ЕС сталкиваются с агрессивными сепаратистскими тенденциями, попытки внешнеполитического ведомства ЕС подстрекать к сепаратизму на территории Азербайджана в связи со справедливой борьбой нашей страны против существующих угроз на ее суверенных территориях являются источником серьезной озабоченности", - отметили в МИД.

Попытки ЕС поставлять Армении оружие и тем самым поддерживать ее коварную политику милитаризации, которая подрывает мир и стабильность в регионе Южного Кавказа, поощряет политику, ведущую к новым конфронтациям в регионе, что возлагает ответственность на ЕС.

"Планы по использованию Европейского фонда мира, которые, среди прочего, предполагают наращивание военного потенциала, способствуют обострению напряженности в регионе", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо, и любые недружественные действия не только не приведут к положительному результату, а также вынудят азербайджанскую сторону предпринять адекватные ответные действия", - подчеркнули в МИД.

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