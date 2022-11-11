МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна

Попытка исказить выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, что Азербайджан не выполняет своих обязательства во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительс

Попытка исказить выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, что Азербайджан не выполняет своих обязательства во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства страны 10 ноября 2022 года является совершенно необоснованным и неприемлемым. Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.