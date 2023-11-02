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МИД Азербайджана ответил на заявления официальных лиц Госдепа США

МИД Азербайджана ответил на заявления официальных лиц Госдепа США Азербайджан считает неприемлемыми антиазербайджанские заявления официальных лиц Госдепа США, и ответит на любые недружественные шаги адекватными ответными мерами.
Внешняя политика
2 ноября 2023 г. 18:10
МИД Азербайджана ответил на заявления официальных лиц Госдепа США

Азербайджан считает неприемлемыми антиазербайджанские заявления официальных лиц Госдепа США, и ответит на любые недружественные шаги адекватными ответными мерами.

Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

"Недопустимо говорить с Азербайджаном на языке угроз. Официальный Баку ответит на любые недружественные шаги адекватными ответными мерами", - говорится в заявлении.

Представитель ведомства подчеркнул, что хотя Соединенные Штаты на протяжении многих лет выступали в роли посредника в бывшем конфликте между Азербайджаном и Арменией, в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, оказания помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам официальные лица этой страны не занимали столь решительную позицию.

"Кроме того, представители США никогда не выступали с решительными призывами об освобождении азербайджанских территорий от оккупации и выводе подразделений вооруженных сил Армении, упразднении их марионеточного режима, чего требовали международные обязательства, в том числе четыре резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Гаджизаде также отметил, что Соединенные Штаты вместо этого направляли Армению по ложному пути, создавали условия для поездок сепаратистов в США, финансировали их, и тем самым поддерживали сохранение незаконного режима на территориях Азербайджана.

"Если бы Штаты отреагировали бы должным образом на угрозы против Азербайджана, а также международного мира и безопасности, не возникло бы необходимости в применении силы для устранения этих угроз, и вопрос мог бы решиться мирным путем. Отсутствие каких-либо результатов действий посредников, в том числе США, и продолжающаяся агрессивная политика Армении вынудили Азербайджан освободить свои земли военным путем", - сказал Гаджизаде.

По словам представителя МИД, Соединенные Штаты также несут ответственность за свое бездействие в вопросе мирного урегулирования бывшего конфликта.

"Важно положить конец политике поощрения государства-агрессора – Армении, так как это является серьезным препятствием в достижении мира и стабильности в регионе", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке MFA responds to US: 'It is unacceptable to speak with Azerbaijan in a language of threat'
Версия на азербайджанском языке XİN-dən ABŞ Dövlət Departamentinə cavab: "Azərbaycana qarşı qeyri-dost hərəkətə adekvat cavab veriləcək"

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