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МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна

МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна В Министерстве иностранных дел Азербайджана отреагировали на очередные необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные 10 ноября в эфире армянского Первого канала.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 15:04
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна

В Министерстве иностранных дел Азербайджана отреагировали на очередные необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученные 10 ноября в эфире армянского Первого канала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В МИД подчеркнули, что озвученные Пашиняном в эфире претензии в адрес Азербайджана наглядно демонстрируют нежелание армянской стороны отказываться от политических манипуляций.

В ведомстве напомнили, что Армения, которая стремится преподнести отказ Азербайджана от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде как якобы препятствование миру, с декабря прошлого года без всякой на то причины уклоняется от участия во встречах на различных платформах.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Nikol Pashinyan's claims during his interview
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyanın əsassız iddialarına cavab verib

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