МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений

18:39

Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило предвзятое и полное не соответствующих действительности обвинений в адрес Баку заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению Б.Османи о текущей ситуации в регионе.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление, сделанное 6 октября действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, содержащее предвзятые обвинения в адрес Азербайджана",- говорится в документе.

Было отмечено, что данное заявление прямо противоречит мандату председательства в ОБСЕ, в том числе поручению Совета министров ОБСЕ по обеспечению сбалансированной позиции, не противоречащей согласованным всеми государствами-членами организации, в соответствии с решением восьмого заседания Совета министров в Порто.

"Позиция действующего председателя, основанная на односторонних и предвзятых подходах, не может считаться разумной на фоне десятилетий неприемлемого пренебрежения ОБСЕ серьезными нарушениями Арменией принципов и обязательств этой организации.

Мы призываем все стороны воздерживаться от попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и международными обязательствами еще раз подтверждает свою приверженность достижению мира в регионе и реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан", - говорится в сообщении МИД.