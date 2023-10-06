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МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений

МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений 18:39
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 19:15
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений

Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило предвзятое и полное не соответствующих действительности обвинений в адрес Баку заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению Б.Османи о текущей ситуации в регионе.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление, сделанное 6 октября действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, содержащее предвзятые обвинения в адрес Азербайджана",- говорится в документе.

Было отмечено, что данное заявление прямо противоречит мандату председательства в ОБСЕ, в том числе поручению Совета министров ОБСЕ по обеспечению сбалансированной позиции, не противоречащей согласованным всеми государствами-членами организации, в соответствии с решением восьмого заседания Совета министров в Порто.

"Позиция действующего председателя, основанная на односторонних и предвзятых подходах, не может считаться разумной на фоне десятилетий неприемлемого пренебрежения ОБСЕ серьезными нарушениями Арменией принципов и обязательств этой организации.

Мы призываем все стороны воздерживаться от попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и международными обязательствами еще раз подтверждает свою приверженность достижению мира в регионе и реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ATƏT sədrinin bəyanatına cavab verib

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