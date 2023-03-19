МИД Азербайджана ответил на заявление Министерства иностранных дел Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление Министерства иностранных дел Армении от 18 марта.
Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что они решительно осуждают и отвергают заявление МИД Армении, свидетельствующее о продолжении необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, грубом вмешательстве в его внутренние дела.
"Мы настоятельно призываем Армению, которая не в силах смириться с началом возвращения на родину бывших вынужденных переселенцев, жертв политики этнической чистки Армении, осознать реальность, сложившуюся в результате 44-дневной Отечественной войны в регионе, и настойчиво воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики. Очевидным проявлением лицемерия со стороны Армении, которая вопреки международному праву и четырем резолюциям Совета безопасности ООН удерживала азербайджанские территории под оккупацией в течение 30 лет, насильственно изгнала около 1 миллиона азербайджанцев со своих родных земель, жестоко разрушила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану в регионе, является заявление о том, что возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли – это "нарушение" трехстороннего заявления и "незаконное заселение". Это заявление также говорит о том, что Армения, моноэтническое государство, десятилетиями проводившее политику широкомасштабных этнических чисток против азербайджанцев, не отказалась от гнусной цели "арменизировать" азербайджанские территории путем незаконного расселения армян не только со своей территории, но и из стран Ближнего Востока на оккупированных территориях, и всячески препятствовать возвращению азербайджанцев", - подчеркнул он.
A.Гаджизаде отметил, что все больше обостряющаяся риторика политического руководства Армении, заявления агрессивного характера демонстрируют, что Армения не намерена использовать историческую возможность для установления мира.