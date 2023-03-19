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МИД Азербайджана ответил на заявление Министерства иностранных дел Армении

МИД Азербайджана ответил на заявление Министерства иностранных дел Армении Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление Министерства иностранных дел Армении от 18 марта.
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана ответил на заявление Министерства иностранных дел Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление Министерства иностранных дел Армении от 18 марта.

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что они решительно осуждают и отвергают заявление МИД Армении, свидетельствующее о продолжении необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, грубом вмешательстве в его внутренние дела.

"Мы настоятельно призываем Армению, которая не в силах смириться с началом возвращения на родину бывших вынужденных переселенцев, жертв политики этнической чистки Армении, осознать реальность, сложившуюся в результате 44-дневной Отечественной войны в регионе, и настойчиво воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики. Очевидным проявлением лицемерия со стороны Армении, которая вопреки международному праву и четырем резолюциям Совета безопасности ООН удерживала азербайджанские территории под оккупацией в течение 30 лет, насильственно изгнала около 1 миллиона азербайджанцев со своих родных земель, жестоко разрушила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану в регионе, является заявление о том, что возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли – это "нарушение" трехстороннего заявления и "незаконное заселение". Это заявление также говорит о том, что Армения, моноэтническое государство, десятилетиями проводившее политику широкомасштабных этнических чисток против азербайджанцев, не отказалась от гнусной цели "арменизировать" азербайджанские территории путем незаконного расселения армян не только со своей территории, но и из стран Ближнего Востока на оккупированных территориях, и всячески препятствовать возвращению азербайджанцев", - подчеркнул он.

A.Гаджизаде отметил, что все больше обостряющаяся риторика политического руководства Армении, заявления агрессивного характера демонстрируют, что Армения не намерена использовать историческую возможность для установления мира.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Armenian ministry's statement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Ermənistanın bəyanatına münasibət bildirib

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