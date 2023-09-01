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МИД Азербайджана ответил на заявление Европейского Союза

МИД Азербайджана ответил на заявление Европейского Союза Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по поводу ситуации в регионе.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 17:39
МИД Азербайджана ответил на заявление Европейского Союза

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по поводу ситуации в регионе.

Как сообщает Report, в ответе говорится, что после переговоров, состоявшихся по итогам обсуждений на трехсторонней встрече, проведенной между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 15 июля 2023 года, была достигнута договоренность о доставке товаров в Карабахский регион Азербайджана по различным маршрутам, а также об интенсификации использования Лачынской дороги параллельно с открытием дороги Агдам-Ханкенди:

"Тем не менее, отказ Армении от достигнутой договоренности путем выдвижения незаконных условий и различных отговорок через так называемый режим помешал реализации указанной договоренности. Напомним также, что, несмотря на достигнутую договоренность, армянская сторона в последний момент отказалась от встречи специального представителя Азербайджана с представителями местных армянских жителей в начале августа этого года. К сожалению, с 15 июля и по сегодняшний день Армения и ее так называемый режим продолжают препятствовать реализации и продвижению этой повестки, согласованной в рамках упомянутой трехсторонней встречи, подрывая при этом усилия Европейского Союза и других международных партнеров".

Отмечается, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих в Карабахском регионе жителей армянского происхождения как равноправных граждан, обеспечив им права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана: "Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения двумя странами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга. Азербайджан, помимо демонстрации приверженности всем этим направлениям, в контексте продолжающихся военно-политических провокаций армянской стороны сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avropa İttifaqının bəyanatına cavab verib

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