МИД Азербайджана ответил на высказывания Никола Пашиняна

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства.

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 17 августа обсуждений, состоявшихся в Совете Безопасности ООН, и заявлений государств-членов еще раз показывает, что Армения не желает смириться со своим очередным провалом на Совбез ООН.

Несмотря на поддержку большинства государств-членов и призывы использовать предложенную Азербайджаном дорогу Агдам-Ханкенди для устранения имеющихся претензий по поводу "гуманитарной ситуации", отказ премьер-министра Армении от использование этой дороги, свидетельствует о намерении армянской стороны еще больше обострить ситуацию в регионе" - говорится в тексте заявления.