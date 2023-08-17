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МИД Азербайджана ответил на высказывания Никола Пашиняна

МИД Азербайджана ответил на высказывания Никола Пашиняна Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 16:35
МИД Азербайджана ответил на высказывания Никола Пашиняна

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие во время его выступления на заседании правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Искажение премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 17 августа обсуждений, состоявшихся в Совете Безопасности ООН, и заявлений государств-членов еще раз показывает, что Армения не желает смириться со своим очередным провалом на Совбез ООН.

Несмотря на поддержку большинства государств-членов и призывы использовать предложенную Азербайджаном дорогу Агдам-Ханкенди для устранения имеющихся претензий по поводу "гуманитарной ситуации", отказ премьер-министра Армении от использование этой дороги, свидетельствует о намерении армянской стороны еще больше обострить ситуацию в регионе" - говорится в тексте заявления.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA responds to Nikol Pashinyan's allegations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Nikol Paşinyanın iddialarına cavab verib

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