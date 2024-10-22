МИД Азербайджана ответил на ложные обвинения министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на ложные обвинения министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в адрес Азербайджана.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на ложные обвинения министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Айхан Гаджизаде написал на своей странице в социальной сети "X".

"Господин министр, чтобы заявлять о своей приверженности международному праву и справедливости, вам необходимо уважать международное право и справедливость и действовать соответственно", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Отметим, что глава МИД Франции утверждал, что его страна якобы стоит на стороне международного права и справедливости и всегда будет поддерживать их.