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МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях

МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях "Важно соблюдать гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) и не злоупотреблять им в политических целях".
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 17:45
МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях

"Важно соблюдать гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) и не злоупотреблять им в политических целях".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению МККК о гуманитарной ситуации в регионе от 25 июля.

Отмечается, что МИД зафиксировал заявление МККК от 25 июля относительно гуманитарной ситуации в регионе и деятельности организации.

"Как известно, обстрел 15 июня этого года пограничного пропускного пункта "Лачын" (ППП), попытки армянских водителей ввезти в июле контрабандную продукцию в Азербайджан на автомобилях, принадлежащих Международному комитету Красного Креста, были расценены как очередная незаконная деятельность армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также препятствование деятельности ППП. Нами выдвинуто требование о прекращении подобных деструктивных действий.

Азербайджанская сторона помимо предотвращения попыток незаконной деятельности со стороны Армении продолжила важное сотрудничество с МККК. После обсуждений, проведенных азербайджанской стороной с МККК, и с соблюдением необходимым правил, армянским жителям созданы условия для продолжения пересечения ППП в медицинских целях посредством МККК, и в течение дня через ППП в обоих направлениях прошли десятки армянских жителей.

В целях оказания помощи Азербайджан предложил использовать дорогу "Агдам-Ханкенди" для перевозки и доставки большего количества медикаментов и грузов. Однако, несмотря на это армянская сторона упорно отказывается от использования этой дороги.
Кроме того, вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на достигнутую договоренность о визите врача МККК на территорию с целью облегчения прохода армянских жителей в медицинских целях посредством МККК, на это тоже получен отказ.

Противодействие армянской стороны предпринятым Азербайджаном шагам и попыткам оказать поддержу, в том числе предложению об использовании "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных дорог, как это указано и в заявлении МККК, еще раз доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе являются средством политического манипулирования и давления", - говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan responds to ICRC 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN BQXK-yə cavab verib: "Humanitar mandatdan siyasi məqsədlər üçün sui-istifadə edilməməlidir"

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