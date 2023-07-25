МИД Азербайджана ответил МККК: Гуманитарный мандат не должен использоваться в политических целях

"Важно соблюдать гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) и не злоупотреблять им в политических целях".

"Важно соблюдать гуманитарный мандат Международного комитета Красного Креста (МККК) и не злоупотреблять им в политических целях".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению МККК о гуманитарной ситуации в регионе от 25 июля.

Отмечается, что МИД зафиксировал заявление МККК от 25 июля относительно гуманитарной ситуации в регионе и деятельности организации.

"Как известно, обстрел 15 июня этого года пограничного пропускного пункта "Лачын" (ППП), попытки армянских водителей ввезти в июле контрабандную продукцию в Азербайджан на автомобилях, принадлежащих Международному комитету Красного Креста, были расценены как очередная незаконная деятельность армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также препятствование деятельности ППП. Нами выдвинуто требование о прекращении подобных деструктивных действий.



Азербайджанская сторона помимо предотвращения попыток незаконной деятельности со стороны Армении продолжила важное сотрудничество с МККК. После обсуждений, проведенных азербайджанской стороной с МККК, и с соблюдением необходимым правил, армянским жителям созданы условия для продолжения пересечения ППП в медицинских целях посредством МККК, и в течение дня через ППП в обоих направлениях прошли десятки армянских жителей.



В целях оказания помощи Азербайджан предложил использовать дорогу "Агдам-Ханкенди" для перевозки и доставки большего количества медикаментов и грузов. Однако, несмотря на это армянская сторона упорно отказывается от использования этой дороги.

Кроме того, вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на достигнутую договоренность о визите врача МККК на территорию с целью облегчения прохода армянских жителей в медицинских целях посредством МККК, на это тоже получен отказ.



Противодействие армянской стороны предпринятым Азербайджаном шагам и попыткам оказать поддержу, в том числе предложению об использовании "Агдам-Ханкенди" и других альтернативных дорог, как это указано и в заявлении МККК, еще раз доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе являются средством политического манипулирования и давления", - говорится в заявлении МИД.