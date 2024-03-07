МИД Азербайджана ответил Мирзояну

Сохраняющиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану идут вразрез с заявлениями министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна.

Сохраняющиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану идут вразрез с заявлениями министра иностранных дел этой страны Арарата Мирзояна.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к интервью Арарата Мирзояна агентству "Анадолу".

По его словам, заявления Мирзояна преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество, и не отражают реальную ситуацию.

"К сожалению, министр иностранных дел [Армении], говоря о необходимости взаимного признания суверенитета и территориальной целостности, значимости Алма-Атинской декларации от 1991 года в вопросе делимитации границ, важности соблюдения принципов уважения суверенитета, юрисдикции и равенства стран для установления транспортных связей и экономических отношений, пытается заставить забыть тот факт, что представляемая им страна на протяжении более 30 лет нарушала все эти принципы", - сказал Гаджизаде.

Представитель ведомства напомнил, что Армения после 44-дневной Отечественной войны продолжала грубо нарушать положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: "Армения не вывела оккупационные силы с азербайджанских территорий, продолжала ввозить вооружение, военную технику и мины и совершать различные провокации. Армянская сторона также делала заявления, пропагандирующие марионеточный сепаратистский режим. Все эти неоспоримые факты демонстрируют истинные намерения Армении", - добавил Гаджизаде.

"Сохраняющиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана идут вразрез с заявлениями министра иностранных дел этой страны. Все помнят оговорки Армении при присоединении к Алма-Атинской декларации, на которую армянская сторона любит ссылаться, а также знакомы с действующими законодательными актами этой страны, запрещающими признавать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана", - говорится в заявлении.

Гаджизаде подчеркнул, что армянская сторона на протяжении последних трех лет под разными предлогами препятствовала открытию региональных транспортных коммуникаций, несмотря на наличие договоренностей и обязательств. Кроме того, официальные лица Армении не предложили никаких практических решений в этом вопросе, лишь выступали с популистическими заявлениями, что также можно причислить к факторам, не способствующим сотрудничеству в регионе, отметил он.

"Вместо провокаций и политически манипулятивных заявлений, Армении следует сконцентрироваться на выполнении своих международных обязательств, и внести конструктивный вклад в мирный процесс ", - говорится в комментарии.