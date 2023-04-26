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МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады

МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале Лачынской дороги вызывает недоумение.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 12:57
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады

Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачын-Ханкенди вызывает недоумение.

Об этом сообщили "Report" в МИД Азербайджана.

В заявлении МИД отмечается, что канадской стороне должно быть известно, что создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе своей суверенной территории является законным правом нашей страны и находится в рамках всех международных норм: "Создание этого пункта является решением для обеспечения национальной безопасности, принятым на случай, если армянской сторона, не прекратит военные провокации против Азербайджана вопреки положениям трехстороннего заявления, используя дорогу для незаконной деятельности, перевозки оружия и мин, ротации своих военнослужащих. В этой связи мнение о том, что создание этого пункта влияет на мирный процесс и стабильность в регионе является ошибочным. Напротив, принятие данного решения послужит эффективным предотвращением незаконной деятельности, о которой идет речь. Однако утверждение канадской стороны о том, что Лачынская дорога перекрыта, не имеет под собой никаких оснований. Контрольно-пропускной пункт будет регулировать режим въезда и выезда с границы на дорогу".

"В соответствии по трехстороннему заявлению, в рамках этой дополнительной меры, гарантирующей безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге со стороны Азербайджанской Республики, мы еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного и упорядоченного перехода через этот пункт в Армению и Азербайджан в обоих направлениях проживающих в Карабахском регионе Азербайджана жителей армянского происхождения. Вместе с тем, недопустимо, чтобы министр иностранных дел Канады ошибочно называл Карабахский регион Азербайджана ”Нагорным Карабахом". Мы считаем необходимым обратить внимание Канады на такие моменты”, - подчеркивается в сообщении.

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