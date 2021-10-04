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МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана

МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана "Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что, как и отметил министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахиан в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 10:23
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана

"Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что, как и отметил министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахиан в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном построены на прочных исторических корнях, дружбе и сотрудничестве".

Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания иранского министра иностранных дел касательно Азербайджана.

"Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи границы Азербайджана и Ирана, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. В целом, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждения. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны совершенно высказывали необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, и сейчас повторяем, что подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, и до сих пор Азербайджану не было представлено никаких доказательств в этом плане.

Неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которыми всегда руководствовался Азербайджан. Известно, что именно Азербайджан на протяжении десятилетий страдал от военной оккупации части своей территории и нарушения международных границ. В том числе, более 130 км нашей границы с Ираном на протяжении многих лет находилось под оккупацией Армении. К сожалению, на протяжении многих лет мы не услышали категорической реакции дружественного иранского государства на оккупацию части нашей границы".

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA responds to Foreign Minister of Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İranın xarici işlər nazirinə cavab verib

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