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МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции

МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции "Необоснованные заявления, сделанные французским министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 28 апреля, недопустимы".
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 18:00
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Франции

"Необоснованные заявления, сделанные французским министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 28 апреля, недопустимы".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы хотели бы напомнить тем, кто делает необоснованные заявления, обвиняя Азербайджан во вторжении на территорию Армении, что именно Армения на протяжении 30 лет проводила политику оккупации и этнической чистки.

Печально, что Франция, которая позиционирует себя стороной, прилагающей "усилия" для урегулирования конфликта, не сделала ни одного заявления за эти 30 лет и не осудила Армению за проводимую ею оккупационную политику. Напомним, что Армения до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не освободила от оккупации 8 азербайджанских сел и продолжает военно-политические провокации", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Baku responds to French foreign minister
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransa xarici işlər nazirinə cavab verib

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